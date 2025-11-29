पाचट व्यवस्थापनाबाबत वानेवाडी येथे मार्गदर्शन
काटेवाडी, ता. २९: शेतकरी ऊस पाचट व्यवस्थापन शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता यावे याकरिता वानेवाडी येथे निखिल भोसले यांच्या क्षेत्रावर ऊस पाचट व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
तालुका कृषी अधिकारी सचिन हाके यांनी पाचट व्यवस्थापन करताना पाचटाचे लहान तुकडे, पाचट कुट्टी मशिनच्या सहाय्याने करून घ्यावेत, पाचट सरिमध्ये घ्यावे, त्यावर हेक्टरी ८० किलो युरिया, १०० किलो सुपर फॉस्फेट व १० किलो/लिटर पाचट कुजवीणारे जिवाणू, एकसारखे द्यावे त्यानंतर पाणी द्यावे. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच ऊस पाचट व्यवस्थापणामुळे होणारे लाभ, जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब, जलधारण क्षमतेमध्ये वाढ, तणव्यवस्थापन, मजुरी खर्चातील बचत आदी बाबी विषद केल्या. यावेळी सहाय्यक कृषी अधिकारी प्रियांका मदने, मंडळ कृषी अधिकारी अप्पासाहेब झंजे, उप कृषी अधिकारी प्रवीण माने, सहाय्यक कृषी अधिकारी रणजित धुमाळ व शेतकरी उपस्थित होते. दरम्यान, तालुका कृषी अधिकारी सचिन हाके यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावोगावी प्रात्यक्षिकाद्वारे माहिती दिली जात आहे.
01549
