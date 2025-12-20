‘ब्रॉयलर चिकन आरोग्यास फायदेशीर’
काटेवाडी, ता. २० : ‘‘ब्रॉयलर चिकन खाण्याबाबत समाजात पसरलेल्या विविध अफवांवर पशुसंवर्धन विभागाने शास्त्रीय स्पष्टीकरण देत नागरिकांना दिलासा दिला आहे. ब्रॉयलर चिकन हे उच्च प्रतिच्या प्रथिनांचा उत्तम स्रोत असून, आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे,’’ अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. विष्णू गर्जे यांनी दिली.
डॉ. गर्जे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्रॉयलर चिकनमध्ये हार्मोन्स दिले जातात ही धारणा पूर्णतः चुकीची आहे. भारतात पोल्ट्री उद्योगात हार्मोन्सचा वापर कायद्याने प्रतिबंधित आहे. ब्रॉयलर कोंबड्यांची जलद वाढ ही सुधारित जाती, संतुलित आहार आणि आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतींमुळेच होते. तसेच, ब्रॉयलर चिकनमुळे कर्करोग होतो, मुलांची वाढ असामान्य होते किंवा कोरोना सारखे आजार होतात, असे कोणताही शास्त्रीय आधार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता स्वच्छ आणि विश्वासार्ह विक्रेत्याकडून चिकन खरेदी करावे व ते पूर्ण शिजवूनच सेवन करावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.