अंजीर बागांच्या मशागतीत गुंतला शेतकरी

खुटबाव, ता.२५ : खोर (ता. दौंड) येथील शेतकरी अंजीर बागांच्या मशागतीमध्ये गुंतला आहे. येत्या ऑक्टोबरपासून अंजीर उत्पादनाचा खट्टा बहार सुरू होत आहे. चांगले उत्पन्न मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तयारी सुरू केली आहे. खोर येथील ४०० एकरातील अंजीर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये गोडी व चवीचा दर्जा सिद्ध करण्यास सज्ज झाले आहे.
पुरंदर तालुक्यातील गावांचा आदर्श घेत १५ वर्षांपूर्वी खोर गावाने अंजीर शेती सुरू केली.चारही कडेने डोंगर मध्यभागी असणारा अंजिराचा हिरवागार परिसर ऐन पावसाळ्यात निसर्गप्रेमींना भुरळ घालत आहे. सध्या अंजीर बागा फुलोऱ्यात उभ्या आहेत. या बागांची छाटणी, चाळणी, बांधणी पूर्ण करून शेणखत टाकणे व फवारणी ही कामे झाली आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांना फाटा देऊन सेंद्रिय व जैविक खतांचा अवलंब केला आहे. बागा रोगमुक्त असल्याने यंदा उत्कृष्ट दर्जाची फळे तयार होत आहेत. सध्या पावसाने उघडीप दिल्याने मशागतीमध्ये शेतकरी गुंतले आहेत. जास्तीत जास्त फळधारणा कशी होईल याकडे शेतकरी वर्ग लक्ष देत आहे.
दरम्यान, आमदार राहुल कुल व माजी आमदार रंजना कुल यांच्या माध्यमातून खोर गावाला नाला काठ स्थिरीकरण, तलाव खोलीकरण, पाटबंधारे दुरुस्ती, जलयुक्त शिवार व जलसंधारण पॅटर्न आदी पथदर्शी उपक्रम राबवण्यात आले
खट्टा बहार ऑक्टोबर ते जानेवारी चालू असतो. या काळामध्ये उत्पन्न जास्त निघते. त्यानंतर फेब्रुवारीपासून चार महिने मिठा बहार चालू होतो. यावेळी तुलनेने उत्पादन कमी निघत असले तरी दैनंदिन अर्थार्जन होते. सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘अंजीरामुळे खोरला गोडी’ या सप्तरंग पुरवणीतील लेखामुळे खोर गावाची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्रभर गेली याचा आनंद वाटतो.
- सुरेश डोंबे, अंजिर उत्पादक
