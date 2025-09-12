‘विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच स्वसंरक्षणाची गरज’
खुटबाव, ता. १२ : `‘शिक्षण ही काळाची गरज आहे. शिक्षणाबरोबरच लहानपणापासून स्वसंरक्षणही अत्यावश्यक आहे. यासाठी लहान वयापासूनच विद्यार्थ्यांनी स्वसंरक्षणाचे धडे घेणे काळाची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन दौंडचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी बापूराव दडस यांनी केले. नानगाव (ता. दौंड) येथे पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या ८४व्या वर्धापन दिनानिमित्त ते बोलत होते.
यावेळी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष अप्पासाहेब पवार, राष्ट्रवादी प्रवक्त्या वैशाली नागवडे, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष नितीन दोरगे, राष्ट्रवादी राज्य युवक चिटणीस संदीप पाटील खळदकर, युवक अध्यक्ष सागर फडके, अनिल नागवडे, सचिन काळभोर आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी उपसरपंच विष्णुपंत खराडे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष शेखर खळदकर, विकास शेलार, सचिन शिंदे, प्राचार्य राजाराम बरडे आदी उपस्थित होते. चंद्रशेखर मिसाळ यांनी प्रास्ताविक, तर शिवाजी कुतवळ यांनी सूत्रसंचालन केले.
