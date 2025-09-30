कर्मवीर जयंतीनिमित्त पारगावला विविध कार्यक्रम
खुटबाव, ता. ३० : पारगाव (ता. दौंड) येथील रयत शिक्षण संस्थेचे न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज येथे संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची १३८वी जयंती विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून साजरी केली. विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक लेझीम नृत्य सादर करून कर्मवीरांना अभिवादन केले. कर्मवीरांच्या जयघोषात व फुलांनी सजवलेल्या रथामधून कर्मवीरांच्या प्रतिमेची गावातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा बँकेचे संचालक रमेश थोरात होते. मुख्याध्यापक कृष्णा जगदाळे यांनी प्रास्ताविक केले.यावेळी प्रमुख व्याख्याते प्रशांत खामकर, सेवानिवृत्त पोलिस आयुक्त आर. एन. राजे, तेजस कोंडे, तंटामुक्ती अध्यक्ष रमेश बोत्रे यांनी मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला स्कूल कमिटीचे सदस्य सयाजी ताकवणे, सरपंच सुभाष बोत्रे, अरुण बोत्रे, सर्जेराव जेधे, नामदेव ताकवणे, संभाजी ताकवणे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष वैभव बोत्रे आदी उपस्थित होते. दहावीच्या मार्च २०१५च्या वर्गातील माजी विद्यार्थ्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना भोजनाची व्यवस्था केली होती. कार्यक्रमासाठी पोपटराव ताकवणे यांनी रेणुका मंगल कार्यालय उपलब्ध करून दिले. सुनील ताकवणे व कविता सूर्यवंशी यांनी सूत्रसंचालन केले. पुष्पा देशमुख यांनी आभार मानले.
