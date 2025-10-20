दौंड तालुका राष्ट्रवादीची नूतन कार्यकारिणी जाहीर

खुटबाव, ता. २० : दौंड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली.
अध्यक्ष नितीन दोरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कार्यकारिणी घोषित झाली. उपमुख्यमंत्री व पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या हस्ते दौंड येथे निवडीचे पत्र देण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर, माजी जिल्हाध्यक्ष जालिंदर कामठे, माजी आमदार रमेश थोरात, वीरधवल जगदाळे, वैशाली नागवडे, गुरुमुख नारंग, महेश भागवत, मधुकर दोरगे, सागर फडके, ज्योती झुरंगे, निखिल स्वामी, इंद्रजित जगदाळे, कुंडलिक खुटवड, नंदू पवार, स्वप्नील शहा, प्रकाश नवले आदी उपस्थित होते.
कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे : सरचिटणीस- नितीन शितोळे, अल्पसंख्याक तालुकाध्यक्ष- चंदुभाई मणियार, उपाध्यक्ष- सागर शेलार, संजय जाधव, उदयसिंह राजेभोसले, उत्तम टेमगिरे, सुनील काकडे, सुभाष कदम, सागर शितोळे, तालुका संघटक- अण्णासाहेब दोरगे, सोनबा मचाले, कार्यकारी सदस्य- नितीन आनंदराव शितोळे, अमोल पवार, दादा टेळे, मच्छिंद्र शिंदे, लक्ष्मण जाधव, किरण कोऱ्हाळे, नीलेश टेंगले.
