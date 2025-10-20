विभागीय अध्यक्षपदी सुनील पासलकर
खुटबाव, ता. २० : पिंपळगाव (ता. दौंड) येथील सुनील पासलकर यांची संभाजी ब्रिगेडच्या पुणे व सोलापूर जिल्हा विभागीय अध्यक्षपदी निवड झाली. पुणे येथे संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड, कोषाध्यक्ष अमोल काटे, प्रदेश संघटक प्रदीप कणसे, पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष हगवणे यांच्या उपस्थितीत पासलकर यांची नियुक्ती केली.
याशिवाय प्रशांत पवार यांची केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यपदी निवड करण्यात आली. यावेळी दौंड तालुका संभाजी ब्रिगेड अध्यक्षपदी कुलदीप गाढवे देशमुख, शहराध्यक्षपदी प्रवीण गोरे, उपतालुकाध्यक्षपदी विजय भोसले, दौंड तालुका सचिवपदी स्वरूप ताकवणे यांची निवड करण्यात आली. याप्रसंगी पुणे व सोलापूर या दोन्ही जिल्ह्यातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
