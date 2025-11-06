दौंडमध्ये ऊसतोडणीला अडचणी
प्रकाश शेलार ः सकाळ वृत्तसेवा
खुटबाव, ता. ६ : दौंड तालुक्यात उसाचे क्षेत्र सर्वाधिक असल्याने तुलनेने नुकसानीचे प्रमाण कमी आहे. तालुक्यामध्ये ४० हजार हेक्टर उसाचे पीक घेतले जाते. यावर्षी तालुक्यात सरासरी ४०० मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. पावसाने गेल्या अनेक वर्षातील उच्चांक मोडले आहेत. तालुक्यातील ४० लाख टन ऊस गळीत हंगामासाठी तयार आहे. मात्र, शेतात पाणी साचल्याने ऊस तोडणी करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
तालुक्यामध्ये उसानंतर प्रत्येकी सहा ते साडेसहा हजार हेक्टर दरवर्षी गहू व कांद्याचे पीक घेतले जाते. फळबागांचे क्षेत्र दोन हजार हेक्टर आहे. सध्या तालुक्यातील भीमा पाटस, दौंड शुगर व श्रीनाथ म्हस्कोबा या तीन कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला आहे. गळीत हंगाम सुरू होऊन पाच दिवस झाले तरी, पावसाचे पाणी शेतात साचल्याने शेतकऱ्यांना ऊसतोड करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ऊसतोड कामगार रस्त्याच्या कडेला, तसेच खडकाळ जमिनीवर ऊसतोड करण्यास प्राधान्य देत आहेत.
तालुक्यामध्ये दौंड, यवत, पाटस व राहू ही चार कृषी मंडल क्षेत्रे असून, पावसाने सर्वाधिक नुकसान दौंड कृषी मंडल क्षेत्राचे झाले आहे. तालुक्यामध्ये एकूण ४७०.०९ हेक्टर पिकाचे नुकसान झाले असताना एकट्या दौंड कृषीमंडल क्षेत्रातून ९९ टक्के नुकसान म्हणजे ६६९.४४ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये कापूस (३२० हेक्टर), मका -(६४.३२ हेक्टर), सोयाबीन (१६.५ हेक्टर), भाजीपाला (४७.५ हेक्टर), उडीद (१२.४ हेक्टर), ऊस पीक (६.७५ हेक्टर), फूल पीक (१.८५ हेक्टर), फळपीके (०.६५ हेक्टर) नुकसान झाले आहे.
सप्टेंबर २०२५ (३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान)
बागायती क्षेत्र - ४६९.४४ हेक्टर
फळबागा क्षेत्र -०.६५ हेक्टर
जिरायती क्षेत्र- ०० हेक्टर
एकूण बाधित क्षेत्र- ४७०.०९ हेक्टर.
मंडलनिहाय नुकसान
दौंड- ४६४ हेक्टर
पाटस - ५ हेक्टर
राहू - १ हेक्टर
यवत- ०० हेक्टर.
यावर्षी जास्त पावसामुळे तीन वेळा शेती पिकाचे पंचनामे केले आहेत. सप्टेंबरअखेर शेवटचा शेती पिकाचा पंचनामा केला असून, या शेतकऱ्यांना शासन निर्णयानुसार थेट खात्यावर पैसे जमा होणार आहेत. तालुक्यात ऊस क्षेत्र जास्त असल्याने तुलनेने नुकसानीचे प्रमाण कमी आहे.
- अजिंक्य दुधाणे, तालुका कृषी अधिकारी
नोव्हेंबर महिना सुरू झाला तरी अद्याप पावसाळा सुरू आहे असे वाटते. आठवड्यातून दोनदा तरी पाऊस ठरलेला असतो. चालू वर्षी उसाचे पीक मोठ्या प्रमाणावर असले तरी वारंवार होणाऱ्या पावसामुळे सरासरी एकरी उत्पादनात घट होणार आहे.
- माऊली ताकवणे, शेतकरी
