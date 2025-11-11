लाच स्वीकारताना तलाठ्याला रंगेहाथ पकडले
खुटबाव, ता. ११ : देलवडी (ता. दौंड) येथील तलाठी दीपक आजबे यांना शेतकऱ्याकडून दोन लाख रुपये लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. चौफुला परिसरातील साईराज कॅन्टीन येथे आरोपीला लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाने ही कारवाई केली. ही घटना सोमवारी (ता. १०) सायंकाळच्या सुमारास घडली.
तक्रारदार हे व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांनी सन २०१२ मध्ये देलवडी येथे गट क्र. १५०६ मधील ०.०६ आर क्षेत्र खरेदी केलेले आहे . यासंदर्भात महसूल दप्तरी सातबारावर नोंदी झालेल्या आहेत. जुलै २०२४ मध्ये तक्रारदार यांनी संबंधित जमिनीचा संगणकीय सातबारा उतारा काढला असता त्यावर तक्रारदार यांचे नावे ०.०६ आर ऐवजी ०.०३ आर क्षेत्र नोंद दिसून आले. त्यानंतर शेतकऱ्याने यांनी संगणकीय सातबारावर दुरुस्ती होणेकारिता ७ ऑगस्ट २४ रोजी तलाठी आजबे यांच्याकडे अर्ज केला. गेली वर्षभर या संदर्भात तक्रारदार आजबे यांच्याकडे पाठपुरावा करत होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये तक्रारदार यांच्या संगणकीय सातबारा उताऱ्यावर दुरुस्ती करण्याकरिता आजबे यांनी तक्रारदारांकडून हस्तलिखित सातबारा उताऱ्याची प्रत मागितली तेव्हा तक्रारदार यांनी ती हस्तलिखित प्रत तहसीलदार कार्यालयातून प्राप्त करून त्यांना दिली. तक्रारदाराच्या संगणकीय सातबारावर दुरुस्ती करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो प्रस्ताव तहसीलदार यांच्याकडे पाठवण्यासाठी तक्रारदाराकडे चार लाख रुपयांची मागणी केली. तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ता. ७ व ता. १० नोव्हेंबरला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच मागणीबाबत पडताळणी कारवाई केली. यामध्ये ता. ७ नोव्हेंबरला पडताळणीमध्ये आजबे यांनी तक्रारदाराच्या वरील कामासाठी तक्रारदाकडे तीन लाखांची लाचेची मागणी करून अडीच लाख स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच सोमवारी (ता. १०) पडताळणीमध्ये तलाठी आजबे यांनी तडजोडीअंती दोन लाख स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे निष्पन्न झाले. यावरून सायंकाळी ५.४५ वाजता करण्यात आलेल्या सापळा कारवाई दरम्यान आरोपी दीपक आजबे यांना दोन लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यांच्याविद्ध यवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
