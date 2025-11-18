पारगावमध्ये मेंढपाळाचा घोडा ठार
खुटबाव, ता. १८ : पारगाव (ता. दौंड )येथे पॉवर हाउस शेजारील गट क्रमांक १८३० मधील एका शेतकऱ्याच्या पडीक शेतीमध्ये पाल ठोकणाऱ्या खोर येथील मेंढपाळाच्या घोड्यावर बिबट्याने हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये ५० हजार रुपये किमतीचा लाल रंगाचा घोडा जागीच मृत्युमुखी पडला. ही घटना मध्यरात्री तीनच्या सुमारास घडली.
खोर येथील आबा यशवंत पिसे यांचा २०० मेंढ्यांचा कळप गेली आठवडाभरापासून पारगाव परिसरात आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी १८३० गट क्रमांक क्षेत्रात मेंढ्यांच्या मुक्कामासाठी पाल ठोकले होते. रात्रीच्या सुमारास आबा पिसे कुटुंबीयांसह पालामध्ये झोपले असताना बिबट्याने बांधलेल्या घोड्यावरती हल्ला केला. बिबट्याने घोड्याच्या मानेचा चावा घेतल्याने घोडा जागेत मृत पावला. त्यानंतर पोटाच्या मागील भाग खाऊन फस्त केला. मंगळवारी (ता. १८) पिसे कुटुंबीय सकाळी उठल्यावर त्यांच्या संबंधित बाब लक्षात आली. त्यानंतर त्यांनी वनविभागाला माहिती दिली. पशुवैद्यकीय विभाग व वन विभागाच्या वतीने घटनेचा पंचनामा करण्यात आला. दिवसभर पारगाव परिसरातील अनेक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी भेट दिली.
पूर्वी वर्ष- सहा महिन्यातून एखादा बिबट्या निदर्शनास यायचा. सध्या बिबट्यांची संख्या वाढल्याने बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. याचा परिणाम मानवी व इतर पशू वर झाला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना रात्री अपरात्री बाहेर पडणे त्यामुळे अशक्य झाले आहे. प्रशासनाने बिबट्याचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे.
- मारुती बोत्रे, शेतकरी
