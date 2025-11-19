कासुर्डीतील आरोग्य शिबिरात ५०० जणांची मोफत तपासणी
यवत, ता. १९ : कासुर्डी (ता. दौंड) येथील उद्योजक स्वर्गीय रामदासशेठ आखाडे यांच्या जयंतीनिमित्त आरोग्य तपासणी व रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आळे होते. या शिबिरात १२५ बाटल्या रक्त संकलन करण्यात आले. याशिवाय आरोग्य शिबिरात ५०० ग्रामस्थांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.
रामदास शेट आखाडे फाउंडेशनच्या वतीने सर्व रक्तदात्यांना मोफत ट्रॅकसूट देण्यात आले. यावेळी कासुर्डीचे माजी सरपंच पांडुरंग बाजीराव आखाडे म्हणाले की, ‘‘रामदास शेठ आखाडे फाउंडेशनच्या वतीने वेगवेगळ्या सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये वृक्षारोपण, जिल्हा परिषद शाळेस साठी संगणक कक्ष बांधणी, विद्यार्थ्यांना पुस्तके वाटप, शाळेसाठी साउंड सिस्टिम, जावजीबुवा मंदिर परिसरात बसण्यासाठी बाक, पत्रा शेड आदी सामाजिक व धार्मिक उपक्रम राबवण्यात आले आहेत. गेली चार वर्षापासून फाउंडेशनच्या वतीने सातत्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले जाते हे काम निश्चितच कौतुकास्पद आहे.’’
याप्रसंगी दौंड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती शरद कोळपे, संचालक संतोष आखाडे, उद्योजक सुखदेव चोरमले, नामदेव राजवडे, वाल्मीक आखाडे, तानाजी राजवडे, दिलीप गायकवाड, उत्तम राजवडे, युवराज बोराटे, तुकाराम आखाडे, राजेंद्र आखाडे, एकनाथ राजवडे, ऋषिकेश राजवडे, विशाल राजवडे, नवनाथ राजवडे, पिंटू आखाडे आदी उपस्थित होते. तर्पण ब्लड बँक लोणी काळभोर यांच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
