पिंपळगावात डीजे बंदीचा निर्णय
खुटबाव, ता. २५ : पिंपळगाव (ता. दौंड) येथील ग्रामपंचायत प्रशासनाने संपूर्ण गावासाठी डीजे बंदीचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी (ता. २५) सरपंच कविता कापरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत वरील निर्णय एकमताने घेतला. या निर्णयामुळे तालुक्यात डीजे बंदी करणारे पिंपळगाव हे पहिले गाव ठरले आहे.
पिंपळगाव परिसरात सध्या लग्नसराई जोरदारपणे सुरू आहे. लग्नाच्या आदल्या दिवशी ग्रामदैवत सिद्धेश्वर देवाला पाया पडण्याच्या नावाखाली डीजेची मिरवणूक काढण्याची परंपरा आहे. यामध्ये गावातील नववधू किंवा नवरदेव यांच्यासोबत युवकांचा भरणा असतो. मुख्य चौकापासून सिद्धेश्वर मंदिरापर्यंत, मुख्य बाजारपेठ मार्गे डीजे लावत मिरवणूक काढली जाते. यावेळी डेसिबल आवाजाच्या सर्व मर्यादा ओलांडत मोठमोठे डीजे लावले जातात. डीजेचे जास्तीत जास्त रॅक लावण्याची स्पर्धा लागली जाते. या आवाजाचा परिणाम रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या ग्रामस्थ व जनावरांवर होतो. त्यामुळे डीजे बंदी व्हावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांच्या मागणीवरून ‘डीजेवरील बंदी’ हा विषय विषयपत्रिकेमध्ये घेण्यात आला. डीजे बंदी व्हावी, म्हणून ग्रामसभेत शंकर शेलार, संभाजी नातू, राजेंद्र दिवेकर, तात्या गाडेकर, सतीश नातू यांच्यासह अनेक महिलांनी जोरदार मागणी केली. याबाबत अनेकांनी आपापली मते मांडली. सर्वानुमते डीजे बंदीचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाची अधिकृत प्रत तहसीलदार दौंड, गटविकास अधिकारी दौंड व पोलिस निरीक्षक यवत यांना देण्यात येणार आहे. तसेच २५ डिसेंबरपूर्वी संपूर्ण कर भरल्यास ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी भीमा पाटसचे संचालक चंद्रकांत नातू, उपसरपंच रणजित कदम, ग्रामसेवक अशोक लोणकर, सचिन थोरात, अर्जुन जगताप, नानासो थोरात, महेश शिंदे, दिगंबर कापरे आदी उपस्थित होते.
डीजे वरील बंदी ही ग्रामस्थांमधून आलेली मागणी आहे. आजपासून संपूर्ण परिसरासाठी डीजे बंदी करत आहोत. त्याऐवजी पारंपरिक वाद्यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. भविष्यात या बंदीचे उल्लंघन केल्यास यवत पोलिसांना किंवा प्रशासनाला कळवले जाईल व संबंधितावर कारवाई केली जाईल.
- कविता कापरे, सरपंच