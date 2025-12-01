नानगावकरांनी जोपासली ७० वर्षांची परंपरा
खुटबाव, ता. ३० : नानगाव (ता. दौंड) येथे अखंड हरिनाम परंपरा सलग ७० वर्षे जोपासली आहे. यावर्षी गावामध्ये हरिनाम सप्ताह विविध धार्मिक कार्यक्रमांनी उत्साहात झाला.
सलग सात दिवस या सप्ताह काळात दररोज सकाळी काकड आरती, ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण, गाथा भजन, सायंकाळी हरिपाठ, प्रवचन, कीर्तन आणि रात्री अन्नदान असा दिनक्रम होता. गावातील महिला, ज्येष्ठ नागरिकांबरोबरच, राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत युवक वर्गही अखंड हरिनाम सप्ताहात रमले होते.
सप्ताहात तुकाराम महाराज मुळीक, भरत चौधरी, भावेश सूर्यवंशी, पांडुरंग घुले, कोमल पाटील, पोपट पाटील, परमेश्वर जायभाये यांची कीर्तने झाली. आळंदी देवाची येथील सद्गुरू जोग महाराज शिक्षण संस्थेस अन्नछत्र इमारतीच्या बांधकामास नानगावकरांनी लोकवर्गणीतून २ लाख ५५ हजार रुपये देणगी दिली. गोविंद महाराज चौधरी यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने सप्ताहाची सांगता झाली. त्यानंतर दिंडी प्रदक्षिणा आणि महाप्रसादाचा कार्यक्रम झाला. वैकुंठवासी नथुसिंग बाबा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार मंडळाच्या दौऱ्याचा प्रारंभ दरवर्षी दौंड तालुक्यातील नानगाव येथून होतो, अशी माहिती नानगाव देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष विश्वास भोसले यांनी दिली. संपूर्ण कीर्तन सोहळा समाजमाध्यमाद्वारे दाखविण्यात आला. यावेळी खास आकर्षण गरुड उड्डाणाचे होते. यांत्रिक गरुडाद्वारे महाराजांचे कीर्तन झाले की पुष्पवृष्टी करण्यात येत होती.
