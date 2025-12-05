दौंडमधील कारखान्यांकडून पहिल्या उचलबाबत मौन
खुटबाव, ता.५ :साखर कारखाने सुरू होऊन १ महिना उलटल्यानंतर दौंड तालुक्यातील साखर कारखाने पहिली उचल किती देतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या वर्षी सरासरी ३ हजार रुपये बाजार भाव देणाऱ्या या कारखान्यांकडून यावर्षी शेतकऱ्यांना चांगला उसाचा दर द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
जिल्ह्यामध्ये सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना, छत्रपती सहकारी, नीरा भीमा साखर कारखान्याने ऊस दराची पहिली उचल जाहीर केली आहे. सोमेश्वर कारखान्याने प्रतिटन ३३०० रुपये उचल देत बाजारभावाचा शुभारंभ केला आहे. त्यानंतर छत्रपती व नीरा भीमा कारखान्याने कारखान्याने प्रत्येकी ३१०१ रुपये उचल दिली आहे. दौंड तालुक्यामध्ये सहकारी व खासगी स्तरावर एकूण चार कारखाने आहेत. यामध्ये दौंड शुगर, भीमा पाटस, श्रीनाथ म्हस्कोबा व ओंकार शुगर या चार कारखान्यांचा समावेश आहे. दौंड शुगर कारखान्याने सहा लाख टन तर भीमा पाटस कारखान्याने दोन लाख टन गाळपाचा तर श्रीनाथ म्हस्कोबाने सव्वा लाख टन गाळपाचा टप्पा पार केला आहे. यवत येथील ओंकार शुगर कारखान्याने उशिरा मोळीपूजन केले आहे; परंतु अद्याप गाळप सुरू झाले नाही. तालुक्यामध्ये सध्या सव्वाआठ टन ऊस काळ होऊन देखील कारखान्यांनी पहिल्या उचलबाबत अद्याप मौन बाळगले आहे. रयत क्रांती संघटनेने पहिली उचल ३५०० रुपये द्यावी, निवेदन कारखान्यांना दिले आहे. दौंड शुगर, भीमा पाटस व श्रीनाथ म्हस्कोबा कारखान्याने गाळप क्षमता वाढवली आहे. याशिवाय तीनही कारखान्याकडे सहवीज निर्मिती व डिस्टिलरी प्रकल्प आहेत. त्यामुळे चांगला बाजार भाव द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
पुढील आठवड्यात पहिली उचल मिळणार-
यासंदर्भात कारखान्याच्या प्रशासनाची संपर्क केला. त्यावेळी पुढील आठवड्यामध्ये पहिली उचल देणार असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या तीनही कारखान्यांमध्ये जो कारखाना पहिली उचल काढेल, त्याच्या अंदाजावरून इतर कारखाने आपली उचल जाहीर करतील, अशी शक्यता आहे. सध्या एकमेकाची उचलीचा अंदाज घेण्यात कारखाने व्यस्त आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार ३ हजार रुपये पहिली उचल शेतकऱ्यांना मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
