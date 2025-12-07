पारगावात ‘लव जिहाद’ विरोधात आंदोलन
खुटबाव, ता.७ : पारगाव (ता .दौंड) येथील मुख्य चौकात रविवारी (ता.७) हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ‘लव जिहाद’ विरोधी कायदा तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सरकारने घातक स्वरूपाच्या लव्ह जिहाद घटनांना आळा घालण्यासाठी ठोस कायदेशीर पावले उचलण्यासाठी हिंदू जनजागृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी फलक, घोषवाक्ये याद्वारे समाजजागृती केली.
लव्ह जिहाद करणाऱ्या गुन्हेगारांवर दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करून आजन्म कारावासाची शिक्षा द्यावी, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र देखील धर्मांतरबंदी कायदा करावा, लव्ह जिहादला प्रोत्साहन देणारे मदरसे, मौलवी, अन्य धार्मिक संघटना यांवर देखील कारवाई करावी, महाराष्ट्र शासनाने लव्ह जिहाद बद्दल जागृतीसाठी ‘मै हू दुर्गा, रणरागिणी’ सारखे उपक्रम राबवावे अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. आंदोलनाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अतुल ताकवणे, रामकृष्ण ताकवणे, बाजीराव तांबे, सागर ताकवणे, केडगाव येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर युवा विचार मंचाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नीलेश लोणकर यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. या आंदोलनात स्थानिक नागरिक, महिला तसेच युवक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले.
03137
