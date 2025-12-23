भांडगाव येथील बहुचर्चित भुयारी मार्गाला मुहूर्त
खुटबाव,ता. २३ : पुणे-सोलापूर महामार्गावरील भांडगाव (ता. दौंड) येथील बहुचर्चित भुयारी मार्गाला प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. याचा पहिला भाग म्हणून रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी जागा प्रशासनाने ताब्यात घेतली आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेसाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अतिक्रमण विरोधी कारवाई केली. पुणे-सोलापूर महामार्गावरील भांडगाव परिसरातील सोनाक्षी मंगल कार्यालय ते जय मल्हार हॉटेल पर्यंत एक किलोमीटर भुयारी मार्ग होणार आहे.
पुणे-सोलापूर महामार्गावरील भांडगाव चौक हा वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला होता. वारंवार होणाऱ्या अपघातामुळे हा चौक ब्लॅक स्पॉट ठरला होता. अनेकांचा जीव गेल्याने प्रशासनाने येथे भुयारी मार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या कामी स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध होता, परंतु विरोध डावलून प्रशासनाने आज कारवाईस सुरुवात केली. या कारवाईसाठी यवत पोलिस व राज्य राखीव पोलिस दौंड यांनी बंदोबस्त ठेवला. हा भुयारी मार्ग करण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अनुक्रमे २४ व ३६ मीटर अंतरावरील अतिक्रमणे हटवण्यात आली. यापूर्वी कारवाई थांबवणे संदर्भात रस्त्याच्या कडेच्या ग्रामस्थांनी अनेक प्रयत्न केले; परंतु त्यांच्या संघर्षाला यश आले नाही. या कारवाईमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अभियंता रोहन जगताप, उपविभागीय पोलिस अधिकारी बापूराव दडस, यवतचे पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली ७० जणांच्या पथकाने सहभाग घेतला.
गेली अनेक वर्षापासून मागणी असणारा भांडगाव येथील भुयारी मार्ग सुरू होत आहे. या भुयारी मार्गाच्याकडेने सेवारस्ता होणार आहे. यासाठी दोन दिवस जेसीबीच्या साह्याने आवश्यक असेल तेवढी जागा ताब्यात घेण्यात आली. या निर्णयामुळे पुणे-सोलापूर महामार्गावरील भांडगाव परिसरामध्ये होणारे अपघात कमी होण्यास मदत होणार आहे.
- रोहन जगताप, प्रकल्प अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
