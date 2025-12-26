कुरकुंभमध्ये प्रवाशांवर जीवघेणा हल्ला; दागिने लुटले
कुरकुंभ, ता. २६ : पुणे-सोलापूर महामार्गावर कुरकुंभ (ता. दौंड) गावाच्या हद्दीत शुक्रवारी (ता. २६) पहाटेच्या सुमारास अज्ञात तिघांनी प्रवाशांवर जीवघेणा हल्ला करत सोन्याचे दागिने लुटल्याची घटना घडली आहे. याबाबत पुणे येथील रहिवासी प्रदीप सुखदेव धोत्रे (वय २५, व्यवसाय - ड्रायव्हर) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, शुक्रवार (ता. २६) पहाटे तीनच्या सुमारास ते कुटुंबीयांसह येडेश्वरी देवीचे दर्शन घेऊन पुण्याकडे परतत होते. कुरकुंभ हद्दीत पुणे–सोलापूर महामार्गाच्या कडेला मोटारी (क्र. एमएच १४ एमटी ४६०९)त झोपलेले असताना तिघा अनोळखींनी चालकाच्या बाजूची काच फोडून आत प्रवेश केला. आरोपींनी लोखंडी रॉडने फिर्यादी प्रदीप धोत्रे, मावसभाऊ मयूर काकडे व मावशी सपना रवींद्र काकडे यांना बेदम मारहाण केली. तसेच बंदुकीचा धाक दाखवून सपना काकडे यांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने हिसकावून घेतले. लुटलेल्या दागिन्यांमध्ये दोन तोळ्याचे मनी मंगळसूत्र, १०० मनी असलेले गंठण तसेच कानातील फुले व झुमके असा एकूण १ लाख ७५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल असून, आरोपी मोटारसायकलवरून फरार झाले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्रीरंग शिंदे करीत आहेत.
