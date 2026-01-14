कुरकुंभ परिसरात भक्तिमय वातावरण
कुरकुंभ, ता.१४ : मकर संक्रांती, षट्तिला एकादशीच्या पावन पर्वावर आणि सूर्याचा मकर राशीत बुधवारी (ता.१४) सकाळी तीनवाजून सहा मिनिटांनी प्रवेश झाल्याने कुरकुंभ (ता.दौंड) येथील परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते.
या शुभ मुहूर्तावर कुरकुंभ येथील विठ्ठल़-रुक्मिणी मंदिरात परिसरातील विविध गावांमधून महिलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. पहाटेपासूनच महिलांनी मंदिरात गर्दी करत पारंपरिक पद्धतीने पूजा-अर्चा व देवदर्शन केले. त्यामुळे दिवसभर मंदिर परिसरात भक्तिमय व उत्साहपूर्ण वातावरण पाहायला मिळाले. मकर संक्रांती हा सण महिलांसाठी विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. या निमित्ताने महिलांनी पारंपरिक वेशभूषेत एकत्र येत धार्मिक परंपरा जपल्या. महिलांचा मोठा जनसमुदाय एकत्रितपणे ओवसा व पूजेसाठी उपस्थित राहिल्याने विठ्ठल–रुक्मिणी मंदिर परिसर भाविकांनी गजबजून गेला होता. सणाच्या निमित्ताने मंदिर व्यवस्थापनाकडून दर्शनासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली होती. शांतता व शिस्तीत भाविकांनी दर्शन घेत सण साजरा केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दरम्यान, कुरकुंभसह शहर व ग्रामीण भागात पतंग उडवण्याचा उत्साहही मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. लहान मुलांसह युवक व नागरिकांनी घरांच्या छतांवर व मोकळ्या जागांमध्ये रंगीबेरंगी पतंग उडवत संक्रांतीचा आनंद घेतला. आकाशात उडणाऱ्या पतंगांमुळे परिसरात उत्साही वातावरण निर्माण झाले होते.पतंगोत्सव व मकर संक्रांतीचा सण आनंदात, शांततेत व सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करत कुरकुंभकरांनी पतंगोत्सव साजरा केला.
