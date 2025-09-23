वरकुटे बुद्रुक पुलाच्या कठडे दुरुस्तीची मागणी
लोणी देवकर, ता. २३ ः वरकुटे बुद्रुक ते करेवाडी (ता. इंदापूर) या मार्गावरील देवकर वस्ती येथे शनिवारी (ता. २०) कालव्यावर असलेल्या पुलाचे संरक्षण कठडे तुटलेले असल्याने अपघात झाला. या अपघातामध्ये अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांना डोक्याला मार लागून गंभीर जखम झाला आहेत. वारंवार कठडे दुरुस्तीची मागणी करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
वरकुटे बुद्रुक रस्त्याच्या पुलावरील संरक्षक कठडे नादुरुस्त झाले आहेत. या रस्त्यावर देवकर वस्ती येथे असणारा पुलावरील संरक्षक कठडे कालबाह्य झाले असून, या पुलाची तातडीने करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
अलीकडच्या काळात या रस्त्यावर वाहतूक व रहदारी वाढली आहे. त्यातच या पुलावरील दगडी बांधकाम असलेला पूल ढासळलेला आहे. रस्त्याची व पुलाची रुंदी कमी असल्यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे पुलाची दुरवस्था झाली आहे. पूल जीर्ण होत धोकादायक बनला आहे. त्यातच पुलाच्या पुढील बाजूस रस्त्याला तीव्र उतार व वळण असल्याने अनेकवेळा पुलाचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे येथे मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे.
सूचनाफलक व परावर्तकाचा अभाव
रात्री- अपरात्री प्रवास करताना या वळणावर पुलाचा अंदाज न आल्याने छोटे- मोठे अपघात घडत आहेत. तसेच, या रस्त्यावर शाळा असल्याने मुलांची वर्दळ असते. त्यामुळे या रस्त्यावर सूचनाफलक आणि पुलावर परावर्तक लावून प्रवाशांचा जीव वाचविण्याची मागणी होत आहे.
पुलाची दुरुस्ती करत रुंदी वाढवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तोंडी मागणी केली होती. मात्र, आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे या अपघाताला संबंधित प्रशासन जबाबदार असून, प्रवाशाचा होणारा वैद्यकीय खर्च संबंधित विभागाकडून घ्यावा. हा पूल लवकरात लवकर दुरुस्त करावा, अन्यथा होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी संबंधित विभागास धरून संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
- विजय शिंदे, ग्रामस्थ, करेवाडी
00253
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.