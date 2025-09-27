वरकुटे बुद्रुक परिसरामध्ये महास्वच्छता अभियान
लोणी देवकर, ता. २५ : स्वच्छोत्सव अंतर्गत गुरूवारी ‘महास्वच्छता अभियानास’ जिल्हाभर सुरुवात केली. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून २ ऑक्टोबर हा दिवस ‘स्वच्छ भारत दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने ‘स्वच्छता ही सेवा’ मोहीम १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत सर्वत्र राबविली जात आहे.
या मोहिमेचा एक भाग म्हणून (ता. २५) सकाळी ९ ते ११ या वेळेत उजनीकाठच्या वरकुटे बुद्रुक सह परिसरातील गावांमध्ये महास्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. एक दिवस, एक तास, एक साथ या संकल्पनेतून श्रमदान उपक्रम इंदापूर तालुक्यातील गावेगाव राबविण्यात आला. या मोहिमेअंतर्गत तालुका व गावस्तरावर श्रमदान शिबिर आयोजित करत परिसर स्वच्छ केले. गावातील सार्वजनिक ठिकाणे व अस्वच्छ ठिकाणांची साफसफाई यावेळी करण्यात आली. उजनीकाठच्या लोणी देवकर, भावडी, चांडगाव, अगोती नं. १ व २, कळाशी, गंगावळण, कालठण नं. १, करेवाडी, वरकुटे बुद्रुक, राजवडी, बिजवडी, गलांडवाडी नं. १, गागरगाव व बळपुडी या गावांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबविली. या गावांमध्ये महास्वच्छता अभियानात ग्रामस्थ, शालेय विद्यार्थी, महिला बचतगट, युवक, शासकीय कर्मचारी यांचा सक्रिय सहभाग घेतला. यावेळी गावातील ग्रामपंचायत कार्यालये, प्राथमिक शाळा, विद्यालये, अंगणवाडी, शासकीय कार्यालय, मंदिर परिसर तसेच सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.