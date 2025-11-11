सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी इंदापुरात विशेष मोहीम
लोणी देवकर, ता. ११ ः प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) योजनेनुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. याकरिता ३ ते १७ नोव्हेंबर या पंधरवड्यात अर्ज करता येणार आहेत. शासन पत्रकानुसार या प्रवर्गातील अल्प व अत्यल्प भूधारक लाभार्थ्यांना एकूण ९० टक्के अनुदान अदा करण्यात येणार असल्याची माहिती इंदापूरचे तालुका कृषी अधिकारी गरगडे यांनी दिली.
याविषयी ते म्हणाले की, या सिंचन योजनेमध्ये ‘प्रथम अर्ज, प्रथम लाभ’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी (तुषार व ठिबक सिंचन) अनुदान व पूरक अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील अल्प व अत्यल्पभूधारक आणि बहुभूधारक शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रमाणात अनुदान असणार आहे.
अनुदान वाटप योजना-अल्प व अत्यल्पभूधारकांसाठी-बहुभूधारकांसाठी
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-५५ टक्के-४५ टक्के
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना पूरक अनुदान-२५ ते ३० टक्के-२५ ते ३० टक्के
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना/बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना-१० ते १५ टक्के-१० ते १५ टक्के
एकूण अनुदान - ९० टक्के - ९० टक्के
सद्यस्थितीत, अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गासाठी मंजूर निधीच्या तुलनेत प्राप्त झालेल्या अर्जांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यामुळे प्राप्त होणारा निधी अखर्चित राहू शकतो. कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत अर्ज संख्या कमी असल्याने ३ ते १७ नोव्हेंबर या पंधरवड्यात शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त अर्ज प्राप्त करून घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे नियोजन झाले. त्यानुसार, इच्छुक शेतकऱ्यांनी या अभियानांतर्गत लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin वर ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी गरगडे यांनी केले आहे.
