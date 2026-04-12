भागीदारीच्या आमिषाने एकाला सव्वादोन कोटी रुपयांचा गंडा

लोणी काळभोर, ता. १२ : पाण्याच्या बॉटलिंग प्लांटमध्ये भागीदारी देण्याच्या आमिषाने एका व्यावसायिकाची २ कोटी ३४ लाख २३ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून, न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आनंद मदनलाल लाहोटी (रा. हडपसर) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्यावरून राजेश सत्यनारायण काबरा (वय ५४) व रोहित राजेश काबरा (वय ३०) यांना अटक करण्यात आली असून, प्रतीक काबरा हा फरार आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये आरोपींनी लाहोटी यांना बॉटलिंग व्यवसायात मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथे को-पॅकेजिंग व्यवसाय सुरू करण्यास प्रवृत्त केले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये भागीदारी फर्म स्थापन करून प्लांट उभारणी, यंत्रसामग्री आणि परवान्यांसाठी लाहोटी यांनी २ कोटी ३४ लाखांची गुंतवणूक केली. जून ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान ६० लाखांचे उत्पादन होऊनही फर्मच्या खात्यात केवळ ५.१९ लाख रुपये जमा झाले. उर्वरित रक्कम आरोपींनी स्वतःकडे वळवल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. लाहोटी यांनी हिशोब मागितला असता आरोपींनी टाळाटाळ केली आणि प्लांटमधील यंत्रसामग्रीही परस्पर विकून टाकली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच लाहोटी यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिस सध्या फरार आरोपीचा शोध घेत आहेत.
