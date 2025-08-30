सातगाव पठारावरील ३३ बंधारे तुडुंब
मंचर, ता.३० : आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठार परिसरात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वेळ नदीवरील कृषी विभागाचे वीस, लघु पाटबंधारे विभागाचे सहा व जलसंधारण विभागाचे सात असे एकूण ३३ बंधारे तुडुंब भरून वाहू लागले आहेत. त्यामुळे या भागातील पाणीप्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटण्यास मदत झाली आहे.
कुरवंडी, थुगाव, भावडी, कारेगाव, कोल्हारवाडी, पेठ व पारगाव तर्फे खेड ही गावे सातगाव पठार म्हणून प्रचलित आहेत. या गावांना कलमोडी (ता.खेड) धरणातून पाणी आणण्याची योजना प्रलंबित असली तरी, तोपर्यंत कुरवंडी ते पारगाव या १६ किलोमीटर अंतरावर गावकऱ्यांच्या मागणीनुसार वेळ नदीवर विविध विभागामार्फत उभारलेल्या बंधाऱ्यांमुळे पावसाचे पाणी अडविण्यात आले आहे. या बंधाऱ्यांमुळे जवळपास ४९५ विहिरी पाण्याने तुडुंब भरल्याने शेतकरी समाधानी आहेत.
दरम्यान, खरीप हंगामाप्रमाणेच रब्बी हंगामातही या पाणीसाठ्याचा लाभ होईल, असा विश्वास कुरवंडी येथील शेतकरी रवींद्र तोत्रे यांनी व्यक्त केला. “सध्या बटाटा पिकाला पोषक पाऊस आहे. त्यानंतर रब्बी हंगामात वाटाणा व इतर शेती मालाचे नियोजन सातगाव भागात सुमारे सात हजार ९०० एकर क्षेत्रातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी केले आहे. खरिपाप्रमाणेच रब्बी हंगाम ही शेतकऱ्यांना अनुकूल ठरेल.” असे भावडी येथील शेतकरी अशोक बाजारे यांनी सांगितले.
