गोरक्षनाथ टेकडीवर श्री भागवत कथा सप्ताह
मंचर, ता. ७ : शेवाळवाडी-तांबडेमळा (ता. आंबेगाव) येथील गोरक्षनाथ टेकडीवर शनि मंदिर सभागृहात सोमवार (ता. ८) ते रविवार (ता. १४) या कालावधीत दररोज संध्याकाळी चार ते रात्री सात या वेळेत संगीतमय श्री भागवत कथा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन बाबा खेतानाथजी ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत योगी कृष्णा नाथ महाराज यांनी केले आहे.
ते पुढे म्हणाले, श्री १००८ खडेश्वरी बाबा उर्फ रवीनाथजी महाराज यांच्या स्मरणार्थ भागवत कथा सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. भागवताचार्य प्रफुल्ल गणपुले कथा सांगणार असून त्यांना गायिका जोत्स्ना गणपुले साथ देणार आहेत. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असणार आहे.
सोमवारी (ता. ८) भागवत महात्मे गोकर्ण कथा शुक परीक्षित संवाद प्रारंभ, मंगळवारी (ता. ९) कपिल, अवतार, ध्रुवचरित्र, बुधवारी (ता. १०) ओमीळ कथा, प्रल्हाद चरित्र, ऋषभदेव अवतार, गुरुवारी (ता. ११) गजेंद्र मोक्ष, समुद्रमंथन रामचरित्र, श्रीकृष्णजन्म, शुक्रवारी (ता. १२) श्रीकृष्णलीला, रासलीला, कंसवध, रुक्मिणी स्वयंवर, शनिवारी (ता. १३) उध्दवाला उपदेश, भगवंतांचा स्वधामगमन, रविवारी (ता. १४) परीक्षित मुक्तीकथा समाप्ती असे कार्यक्रम यावेळी होणार आहेत, असे ट्रस्टचे उपाध्यक्ष किशोर आडवणी व सचिव सुरेश भोर यांनी सांगितले.
