पुणे
आंबेगाव तालुक्यात तीन टन निर्माल्य जमा
मंचर, ता. ७ : घोड नदीचे प्रदूषण होऊ नये, यासाठी आंबेगाव तालुक्यातील मंचर, चांडोली खुर्द व श्री क्षेत्र वडगाव काशिंबेग येथे तीन टन निर्माल्य संकलन डॉ. श्री नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, रेवदंडा यांच्या वतीने करण्यात आले. महाराष्ट्र भूषण डॉ. अप्पासाहेब धर्माधिकारी व डॉ. सचिन धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली अनेक वर्षे नदी प्रदूषण रोखणे व पर्यावरण संरक्षणासाठी ही मोहीम राबवली जाते.
प्रतिष्ठान स्वच्छता मोहीम, वृक्षारोपण व संवर्धन, रक्तदान, आरोग्य शिबिरे, विहीर, तलाव, जलसाठे स्वच्छता व गाळ काढणे अशा विविध सामाजिक उपक्रमांत अग्रेसर आहे. त्याचाच भाग म्हणून यावर्षी तालुक्यातील तीन ठिकाणी विसर्जन घाटांवर निर्माल्य संकलन करण्यात आले. जमा केलेल्या निर्माल्याचे सेंद्रिय खत तयार करून वृक्षसंवर्धनाच्या कामात उपयोग केला जातो.