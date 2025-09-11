आवटे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचा ‘जलपर्णी मुक्त बंधारा’ उपक्रम
मंचर, ता. १० : अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी श्रमदान करून स्थानिक बंधाऱ्यातील जलपर्णी हद्दपार केली आहे. या उपक्रमामुळे बंधाऱ्यातील मासे व इतर जलचरांचे प्राण वाचले असून डासांची उत्पत्ती थांबून परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
मंचर (ता. आंबेगाव) येथील अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाच्या पन्नासहून अधिक विद्यार्थी व प्राध्यापकांनी गेल्या काही दिवसांत प्रत्यक्ष बंधाऱ्यात उतरून जलपर्णी काढण्याचे काम केले. या श्रमदानातून तीन बंधारे जलपर्णीमुक्त केले असून पाणथळ परिसंस्थेला नवे जीवन मिळाले आहे.
विद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नानासाहेब गायकवाड म्हणाले की, जलपर्णीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ शासन किंवा प्रशासन नव्हे तर स्थानिक समाजाने, शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. अशा मोहिमांतून पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये रुजते.
या उपक्रमाचे परिसरातील नागरिक व शेतकऱ्यांनी कौतुक केले असून अशा समाजहिताच्या कामांत तरुणाईने पुढाकार घ्यावा. अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
