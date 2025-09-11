पिंपळगाव खडकीत भूमिपुत्र पुरस्कार वितरण
मंचर, ता. ११ : ‘‘दिनकरराव आवटे यांच्या ३८ व्या स्मृतीदिनानिमित्त जनमित्र दिनकरराव आवटे मित्रमंडळाच्या वतीने गुणवंत भूमिपुत्र पुरस्कार वितरण आणि इयत्ता दहावीचा १०० टक्के निकाल लागलेल्या शाळांचा सन्मान पिंपळगाव-खडकी (ता. आंबेगाव) येथील श्रीराम विद्यालयात सोमवारी (ता. १५) सकाळी दहा वाजता आयोजित केला आहे.’’ अशी माहिती दिनकरराव आवटे मित्रमंडळाचे अध्यक्ष भरत चिखले यांनी दिली.
गुणवंत भूमिपुत्र पुरस्कार विजेत्यांची नावे : कुकडी पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता दत्ता कोकणे, कृषीतज्ञ ॲड. राहुल पडवळ, स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. सीमा खिंवसरा, आदर्श सरपंच अनिल गाडे, प्रयोगशील शेतकरी पाराजी बांगर, आदर्श शिक्षक शिवराम मुंजवडे, आंतरराष्ट्रीय अबॅकस विजेत्या धनिष्का डोके, आदर्श मुख्याध्यापक लक्ष्मण काळे व आदर्श अभियंता शरद शिंदे.
यावेळी चिखले यांनी सांगितले की, ‘‘शंभर टक्के निकाल लागलेल्या ३८ माध्यमिक शाळांचा सन्मान सरपंच दीपक पोखरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व उद्योजक दत्ता बांगर, पिंपरी चिंचवड नगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी संगीता बांगर-घोडेकर, सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद खिलारी, प्रा.सुभाष वारे, भीमाशंकर कारखान्याचे संचालक दादाभाऊ पोखरकर, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे सेवानिवृत्त सहसचिव के. के. निकम यांच्या हस्ते होणार आहे.’’
