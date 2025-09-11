अनंत तायडे यांना वृक्षमित्र पुरस्कार
मंचर, ता. ११ : पारगाव तर्फे खेड (ता. आंबेगाव) येथील ५५ एकर माळरान व डोंगराळ जमिनीत तब्बल ३५ हजार रोपांची लागवड करून त्यांचे पाच वर्ष संगोपन करणारे ‘फोर्टीन ट्री’चे व्यवस्थापक अनंत तायडे यांना आम्ही पारगावकर फाउंडेशन तर्फे वृक्षमित्र पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.
नवखंड माध्यमिक विद्यालयाच्या सभागृहात फाउंडेशनचे अध्यक्ष नवनाथ भालेराव व राजगुरुनगर रोटरी क्लबचे अध्यक्ष राजन जांभळे यांच्या हस्ते तायडे यांना शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
यावेळी सविता तायडे, फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष सुरेश अभंग, सचिव सुरेश भागडे, राहुल बनकर, सुनील मनकर, तुकाराम पानसरे, मनोज घुले, बाळू मनकर, महादेव भालेराव, ज्ञानेश्वर भागडे, वसंत भोर, शाळेचे मुख्याध्यापक विलासराव चासकर, डी. एस. गाडगे, एस. आर. रासकर होते.
माळरानावर लावलेल्या ३५ हजार रोपांपैकी सुमारे ५० टक्के फळझाडे आहे. यामुळे गावाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न मिळणार आहे. वृक्षसंगोपनासाठी गावातील १२ कामगारांची नियुक्ती केली असून, २० लाख लिटर पाणी साठवण क्षमतेची दोन शेततळी तयार केली आहेत. सर्व झाडांसाठी ठिबक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच, नवखंड विद्यालयाच्या आवारात १०० रोपांचे संगोपन सुरू आहे. गावकऱ्यांनी केलेला हा सन्मान मला प्रोत्साहन व प्रेरणा देणारा आहे,
- अनंत तायडे, व्यवस्थापक, फोर्टीन ट्री
14094
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.