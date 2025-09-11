स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर गरीब शेतमजुरांवर एक लाख २० हजार रुपयांचे वीजबिल: वीजपुरवठा खंडित अडीच महिने कुटुंब अंधारात
स्मार्ट मीटरचा शेतकऱ्याला फटका
चिंचोलीतील रोकडे यांना एक लाख २० हजार रुपयांचे बिल
मंचर, ता. ११ : चिंचोली- कोकणे (ता. आंबेगाव) येथील अत्यंत गरीब शेतमजुरांच्या कुटुंबावर महावितरणकडून अचानक लाखभर रुपयांचे वीजबिल पाठविल्याने संकट कोसळले आहे. वीजबिल न भरल्याने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित झाला असून, हे कुटुंब गेल्या काही महिन्यांपासून अंधारात आहे.
कालिदास रामचंद्र रोकडे व पत्नी अनसूयाबाई रोजी रोटीकरिता अन्य शेतकऱ्यांच्या शेतावर मजुरी करतात. त्यांच्या घरात फक्त एक फ्रिज, एक पंखा, दोन ट्यूबलाईट व एक बल्ब असूनही डिसेंबर २०२४ मध्ये स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर २२ जानेवारी रोजी त्यांना तब्बल एक लाख २० हजार रुपयांचे वीजबिल आले. हे वीजबिल पाहून घाबरलेल्या रोकडे दांपत्याने अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष अंकुशराव लांडे यांच्याकडे धाव घेतली. लांडे यांनी महावितरणच्या घोडेगाव येथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून बिल दुरुस्त करण्याची मागणी केली. मार्च महिन्यात दुरुस्तीनंतरही ४५ हजार रुपयांचे बिल देण्यात आले. यापैकी १० हजार रुपये बिल रोकडे कुटुंबाने मुलगी माधुरी कोकणे यांचे मंगळसूत्र गहाण ठेवून १७ एप्रिल रोजी भरले. त्यानंतर ७ जुलै रोजी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेला आहे. अडीच महिने कुटुंब अंधारात आहे. अनेकदा हेलपाटे मारले पण वीज मंडळाचे अधिकारी दाद देत नाहीत, असे रोकडे यांनी सांगितले.
मराठा महासंघाचा इशारा
अखिल भारतीय मराठा महासंघाने या कुटुंबाच्या मदतीला धाव घेत वीजपुरवठा त्वरित सुरू करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलन उभारू, असा इशारा लांडे, आशिष घोलप व अजय मुळूक यांनी दिला आहे.
दिलेले वीज बिल नियमानुसार आहे. कदाचित फ्रीजमधील कंडेन्सर व घरातील वाहिन्यांमध्ये काही दोष आहे का? हे तपासावे लागेल. हे कुटुंब गरीब आहे म्हणून मी माझ्यातर्फे दोन हजार रुपये बिल भरू शकतो. वीजबिल भरल्यानंतर वीज पुरवठा सुरू केला जाईल.
-आर. पी. भोपळे, सहाय्यक अभियंता महावितरण अधिकारी, घोडेगाव
