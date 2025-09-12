श्री भैरवनाथ ज्येष्ठ नागरिक संघ सर्वसाधारण सभा
मंचर, ता. १२ : लांडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील श्री भैरवनाथ ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ८० ते ८५ वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना ‘आयुष्यमान वयवंदना’ कार्ड काढण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी आयुष्यमान वयवंदना कार्ड वाटप करण्यात आले.
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात वार्षिक सभा पार पडली. सभेला १२० हून अधिक ज्येष्ठ नागरिक सदस्य उपस्थित होते. भैरवनाथ ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष रोहिदास हासे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. आंबेगाव तालुका ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समितीचे अध्यक्ष दशरथ भालेराव यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासनाच्या असलेल्या विविध सवलतींच्या योजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियानांतर्गत शुक्रवार (ता. १९) रोजी महिला व बालक यांच्यासाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या कुटुंबासह या शिबिराचा फायदा घ्यावा.’’
यावेळी पुणे जिल्हा फेस कॉमचे उपाध्यक्ष व राष्ट्रपती पुरस्कार पदक विजेते सेवानिवृत्त शिक्षक ए. एफ. इनामदार, सहसचिव मारुती भोर, सहकोषाध्यक्ष सोपानराव हुले, शांताराम थोरात, सखाराम भालेराव, भाऊसाहेब रासकर, मारुती विश्वासराव, गोपाळ शेवाळे, उत्तमराव गव्हाणे, खंडेराव आढळराव आदी उपस्थित होते. अपर्णा टेमकर, समाधान पवार, बाळासाहेब राजगुरू यांनी व्यवस्था पाहिली.
