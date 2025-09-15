मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात आरोग्य शिबिर
मंचर, ता. १५ : मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात केंद्र सरकारच्या संकल्पनेतून “स्वस्थ नारी – सशक्त परिवार” अभियानांतर्गत बुधवार (ता. १७ सप्टेंबर) ते गुरुवार (ता. २ ऑक्टोबर) या कालावधीत मोफत आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत शुक्रवार (ता. १९), मंगळवार (ता. २३) व मंगळवार (ता. ३०) रोजी विशेष शिबिरे आयोजित केली आहेत. या शिबिराचा रुग्णांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन मंचर उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिवाजीराव जाधव यांनी केले आहे. या शिबिरात महिला व बालकांची विशेषज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी, निदान, उपचार व आवश्यक शस्त्रक्रिया, हाडांचे आजार, दंत तपासणी, आयुष तपासणी व औषधोपचार, किशोरवयीन मुलींची अशक्तपणा तपासणी व मासिक पाळी स्वच्छता व पोषणावरील जागरूकता सत्र, गर्भाशय व मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, रक्तदान, आभा कार्ड, आयुष्यमान कार्ड, वयोवंदना कार्ड नोंदणी व वितरण, रक्त, लघवी, थुंकी, एक्स-रे, सोनोग्राफी, सिटीस्कॅन तपासणी, कान-नाक-घसा, नेत्र तपासण्या व सेवा उपलब्ध असतील. आंबेगाव, जुन्नर, खेड व शिरूर तालुक्यातील गोरगरीब व गरजू रुग्णांना शासनाच्या या आरोग्य सेवांचा लाभ मिळणार आहे.
