अवसरी, भोरवाडीतील ओढ्यांना पूर
मंचर, ता.१६ : अवसरी खुर्द, भोरवाडी, तांबडे मळा, भोरमळा (ता. आंबेगाव) परिसरात मंगळवारी (ता.१६) दुपारी मुसळधार पाऊस झाला. मुख्य ओढ्याला पूर आल्यामुळे स्मशानभूमी पाण्याखाली गेली. आजूबाजूच्या ओढ्या नाल्यांनाही पूर आल्याने शाळकरी विद्यार्थ्यांना घरी जाताना कसरत करावी लागली. गेल्या सात-आठ वर्षात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुराचे पाणी आल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले.
अवसरी परिसरात शनिवारपासून (ता १३) दररोज पाऊस पडत आहे. पण मंगळवारी पहाटेपासूनच पावसाच्या जोरदार सरी कोसळत होत्या.
दुपारी बारा नंतर परिसरात पावसाचा जोर वाढला. पुराचे पाणी स्मशानभूमीत गेले. पूर पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी झाली होती. संध्याकाळी माध्यमिक, प्राथमिक शाळा सुटल्या. इंदोरे वाडी, वारसुळा मळा, तांबडे मळा, लंके मळा परिसरातील पालक धावपळ करत विद्यार्थ्यांना घेण्यासाठी शाळेच्या आवारात येऊन थांबले होते.
दरम्यान मेथी, कोथिंबीर, व पालेभाज्यांचे शेतात पाणी साचल्याने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. शेतीची कामे ठप्प होती.
