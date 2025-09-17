मंचर बाजार समितीस वसंतदादा पाटील स्मृती पुरस्कार
मंचर, ता. १७ : महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाच्यावतीने पुणे विभागातून मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने तृतीय क्रमांकाचा.‘वसंतदादा पाटील स्मृती पुरस्कार’ पुरस्कार पटकावला.
पुणे येथे झालेल्या राज्य बाजार समिती सहकारी संघाच्या ५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुरस्कार वितरित करण्यात आले. राज्य बाजार समिती संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब नहाटा, उपाध्यक्ष संतोष सूर्यवंशी व संचालक सुधीर कोठारी यांच्या हस्ते मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात, संचालक व अधिकारी यांनी पुरस्कार मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात स्वीकारला.शाल,श्रीफळ व सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.यावेळी संचालक अरुण हगवणे, गणेश वायाळ, अरुण बांगर, संदीप थोरात, सोमनाथ काळे, राजू भंडारी, लक्ष्मण बाणखेले, सुनील खानदेशे, संचालिका रत्ना गाडे ,मयुरी भोर व सचिव सचिन बोऱ्हाडे उपस्थित होते.
सुमारे ५३ वर्षांपूर्वी माजी आमदार (स्व.)माजी आमदार दत्तात्रेय वळसे पाटील,(स्व)माजी खासदार किसनराव बाणखेले, (स्व)माजी आमदार बी.डी.काळे यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला बाजार भाव मिळण्यासाठी मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना केली. माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील ,म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज सुरु आहे.सन २०२४-२५मध्ये मंचर बाजार समितीने कांदा व तरकारी, बटाटा, धना, मेथी आदी शेतीमालाची ५८७ कोटी ४१ लाख रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली आहे. शेतकऱ्यांना सर्वप्रकारच्या पायाभूत सुविधाबरोबरच शेतीमालाचे शेतकऱ्यांनी समक्ष लिलाव पद्धतीने बाजारभाव केले जाता, असे थोरात यांनी सांगितले.
