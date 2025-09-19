विजेच्या लपंडावामुळे मंचरचे नागरिक त्रस्त
मंचर, ता. १९ : आंबेगाव तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असलेल्या मंचर शहरात गुरुवारी (ता. १८) आठ तास ४५ मिनिटे व शुक्रवारी (ता. १९) दोन तास ३३ मिनिटे असे मिळून एकूण ११ तास १८ मिनिटे वीजपुरवठा खंडित राहिला. या काळात शहरातील एक हजाराहून अधिक वर्कशॉप, हॉटेल, किराणा दुकाने व सरकारी, निमसरकारी, खासगी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले. सततच्या विजेच्या लपंडावामुळे इन्व्हर्टरही बंद पडल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात आल्या.
महावितरणकडून दर गुरुवारी रोहित्र व वीज वाहिन्यांच्या देखभालीसाठी काही तास वीजपुरवठा बंद ठेवला जातो. गुरुवारी सकाळी दहा वाजून ४० मिनिटांनी वीजपुरवठा बंद करून संध्याकाळी पाच वाजून ५५ मिनिटांनी तो सुरू झाला. मात्र, रात्री पुन्हा वाहिनी तुटल्याने वीजपुरवठा खंडित होऊन रात्री नऊ वाजून १५ मिनिटांनी सुरू झाला. शुक्रवारी पहाटे एक वाजता विजेच्या कडकडाटासह पावसामुळे पुरवठा बंद झाला. दिवसभरातही चार वेळा वीज गेल्याने नागरिक त्रस्त झाले.
‘महावितरणकडून कालबाह्य झालेल्या वीजवाहिन्या काढून अखंड वीजपुरवठा द्यावा. अन्यथा नागरिक रस्त्यावर उतरतील,’ असा इशारा ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र पुणे जिल्हा अध्यक्ष नितीन मिंडे यांनी दिला.
मंचर शहर व परिसरात गुरुवारी (ता. १८) काही दुरुस्ती व आपत्कालीन देखभाल कामांमुळे वीज पुरवठा बंद ठेवला होता. याबाबतची माहिती वीज ग्राहकांना एसएमएसद्वारे कळविली होती. रात्री वीज वाहिन्या तुटल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाला होता. शुक्रवारी (ता. १९) पहाटे एक वाजता विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसामुळे वीज पुरवठा खंडित झाला होता. दुरुस्तीची कामे आता पूर्ण झाली असून, पुढील काळात स्थिर वीजपुरवठा राखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. नागरिकांनी सहकार्य करावे.
- पुनम पांडकर, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण कंपनी, मंचर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.