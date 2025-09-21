‘वीज पुरवठ्याबाबत सुधारणा करा’
मंचर, ता. २१ : ‘‘आंबेगाव तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असलेल्या मंचर शहराचा व अवसरी खुर्द परिसरात सतत खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याबाबत येत्या आठ दिवसांत सुधारणा करा. वीज ग्राहकांच्या तक्रारी येणार नाहीत याची काळजी घ्या.’’ अशा सूचना माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. या भागातील वीज ग्राहकांनी व व्यावसायिकांनी रविवारी (ता.२१) वळसे पाटील यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली. यावेळी मंचर विभाग महावितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता राहुल गवारे उपस्थित होते. मंचर शहरात गुरुवारी (ता.१८) व शुक्रवारी (ता.१९) एकूण ११ तास १८ मिनिटे वीजपुरवठा खंडित होता. या काळात शहरातील एक हजारापेक्षा अधिक वर्कशॉप, हॉटेल, किराणा दुकाने व सरकारी, निमसरकारी, खासगी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले. सततच्या विजेच्या लपंडावामुळे इन्व्हर्टरही बंद पडल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात आल्या. या संदर्भात गवारे यांनी दिलेले उत्तर समाधानकारक नाही. अशी खंत व्यक्त करून वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘महावितरण कंपनीच्या कामकाजात सुधारणा झाली पाहिजे. आवश्यक त्या उपाययोजना करून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणार नाही. असे नियोजन करा.’’ ‘‘याबाबत तातडीने आवश्यक कार्यवाही केली जाईल.’’ असे गवारे यांनी सांगितले.
