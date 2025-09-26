तळेघरमधील गाळे आदिवासींना द्यावेत
मंचर, ता. २५ : ‘‘तळेघर (ता. आंबेगाव) येथील मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गाळ्यांसाठी आदिवासी समाजातील व्यावसायिकांना प्राधान्य द्यावे, अन्यथा बांधकामासाठी कुदळही मारू देणार नाही. त्यासाठी वेळप्रसंगी आदिवासी समाजाला सोबत घेऊन आंदोलन करू,’’ असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी दिला.
मंचर बाजार समितीने तळेघर येथे उभारण्यात येणाऱ्या गाळ्यांसाठी तळमजल्यावरील ४६० चौरस फूट गाळ्यासाठी १८ लाख रुपये व पहिल्या मजल्यावरील त्याच आकाराच्या गाळ्यासाठी १२ लाख रुपये आकारण्याचे ठरवले आहे. याबाबत निकम यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. तसेच, गाळ्यांसाठी अनेक धनदांडग्यांनी व एकाच कुटुंबातील सहा- सात जणांनी अर्ज केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी पक्षाचे आंबेगाव-शिरूर तालुका युवक अध्यक्ष विशाल वाबळे, आंबेगाव तालुका अध्यक्ष धोंडिभाऊ भोर उपस्थित होते.
निकम म्हणाले, ‘‘तळेघर येथील गाळ्यांचा दर सुमारे चार हजार रुपये प्रति चौरस फूट असून, तो पुणे- मंचरपेक्षाही जास्त आहे. आदिवासी भागातील व्यावसायिक एवढी रक्कम देऊ शकत नाहीत. या भागात दीड हजार मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडतो. आठवडे बाजार रस्त्यावर भरतो. त्यामुळे बाजार समितीने स्वतःच्या पैशातून लिलाव शेड, गाळे व गोदामे बांधावीत. ११ महिन्यांचा किंवा २९ वर्षांचा करार करून गाळे आदिवासी समाजातील व्यावसायिकांना द्यावेत. बाजार समितीकडे तब्बल २५ कोटी रुपये बँकेत पडून आहेत. या निधीतूनच गाळ्यांचे बांधकाम व्हावे. मात्र, हे काम स्वारस्य अभियुक्त योजनेतून करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तळेघर ग्रामपंचायतीने यास विरोध दर्शविला आहे. घोडेगाव व मंचर येथे गाळ्यांसाठी जाहीर केलेल्या ई- निविदा अद्याप उघडलेल्या नाहीत; काही निविदाधारकांवर माघारीसाठी दबाव आणला जात आहे. ‘ए १’मधून कोणालाही माघार घेऊ देणार नाही. ’’
‘‘या मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता. ३०) होणाऱ्या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विरोध नोंदवणार आहे. तसेच, कर्जमाफी, सातबारा कोरा, कृषी पंपांना मोफत वीज, कांदा-सोयाबीनला बाजारभाव, धामणी भागातील शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने उभारलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज जोड, या प्रलंबित प्रश्नांवर रविवारी (ता. २८) शेतकऱ्यांना घेऊन आंदोलन करण्यात येईल,’’ असेही निकम यांनी सांगितले.
देवदत्त निकम यांनी मंचर बाजार समितीच्या सभापतिपदावर सात वर्षे काम करूनही त्यांना बाजार समितीचे कायदे ज्ञात झाले नसतील, तर त्यांची कीव येते. त्यांनी स्वतःच्या राजकीय स्टंटबाजी व स्वार्थासाठी आदिवासी समाज व तळेघर ग्रामपंचायतीची दिशाभूल करू नये.
- नीलेश थोरात, सभापती, मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
