पेठमधील मारहाणीमध्ये सहा जण गंभीर जखमी
मंचर, ता.२५ : पेठ (ता. आंबेगाव) परिसरात मंगळवारी (ता.२३) रात्री उशिरा दोन ठिकाणी सशस्त्र टोळ्यांनी दहशत माजवली. घरफोडी करून कुटुंबावर हल्ला व स्मशानभूमीजवळ तरुणाला जीवघेणी मारहाण, मोटारीची तोडफोड अशा दोन गंभीर घटना घडल्या. यामध्ये सहा जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
पहिल्या घटनेत रात्री ११.३० च्या सुमारास स्वप्नील बागल याच्या सोबत पवन थोरात, तुषार टेके, शेखर घुले, अमर शेवाळे, धनंजय घेवडे, गणेश वाबळे, गुल्या नवल, जंगम यांनी लोखंडी रॉड, हॉकीस्टीक, लाकडी दांडके व टॉमी घेऊन रुद्रांश प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात घुसून तोडफोड, जाळपोळ केली. नंतर अजय ज्ञानेश्वर तोडकर यांच्या घरात घुसून तोडफोड केली व अजय तोडकर, पत्नी, सून, वहिनी, भाऊ, पुतण्या अशा सहा जणांना गंभीर दुखापत केली. तर दुसऱ्या घटनेत पेठ स्मशानभूमीजवळ तुषार तोडकर, सोमा माठे, ऋषिकेश गुंजाळ, गौरव गोसावी, गणेश बुट्टे, अनिकेत राघमहाले, रितेश व साहील नेटके, सोन्या व समीर बुट्टे, मुन्ना माठे, ओंकार बाडेकर, ऋषी पवळे व अन्य अनोळखी इसम यांनी लोखंडी कोयते, रॉड, काठ्या घेऊन आदित्य ऊर्फ गुल्या नवले व स्वप्नील बागल यांच्यावर हल्ला केला. यामध्ये दोघे गंभीर जखमी झाले; तसेच स्वप्नील बागल यांच्या ऑडी मोटारीची तोडफोड केली.
