मंचरमध्ये बिबट्यासह बछड्याचे दर्शन
मंचर, ता. २६ : शहरात गुरुवारी (ता.२५) रात्री साडेआठच्या सुमारास बिबट्या व त्याच्या बछड्याचे दर्शन झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. नागरिकांना याची चाहूल लागताच बछड्याने थेट झाडाच्या फांदीवर जाऊन आसरा घेतला. बॅटरीच्या प्रकाशझोतात अनेकांना बछड्याचे दर्शन झाले. नागरिकांनी मोबाइलद्वारे एकमेकांशी संपर्क साधून सतर्क केले. दरम्यान नागरिकांची चाहूल लागताच थोड्यावेळातच झाडाच्या फांदीवर बसलेल्या बछड्याने जमिनीवर उडी मारली व मादी समवेत ते ऊस पिकात निघून गेले.
मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पूर्वेला असलेल्या डोबीमळा येथे बिबट्या व मादी दिसून आली. या भागातील संतोष बाणखेले, रमेश खरमाळे, अनिल बाणखेले व स्वप्नील बाणखेले यांनी तातडीने मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्याशी संपर्क साधला. भोसले यांनी वनखात्याचे पथक ताबडतोब घटनास्थळी पाठवून नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले. ‘‘डोबीमळा येथे परराज्यातून आलेल्या मजुरांची घरे मोठ्या संख्येने असून, रात्री उशिरापर्यंत येथे ये-जा सुरू असते. दुर्घटना होण्यापूर्वी वनखात्याने या भागात असलेल्या बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी पिंजरे लावावेत’’, अशी मागणी संतोष बाणखेले यांनी केली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून महात्मा गांधी विद्यालय मोरडेवाडी, मुळेवाडी, जुना चांडोली रस्ता, गांजाळे मळा, एस कॉर्नर या भागात पाच-सहा बिबट्यांचा वावर असून त्यांनी अनेक कुत्र्यांना फस्त केल्याच्या व मेंढपाळांच्या मेंढ्यांवर हल्ला झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मंचर शहराच्या सर्व बाजूने बिबट्यांचा दिवसा व रात्री वावर वाढला आहे. गरजेनुसार पिंजरे लावून बिबट्यांना जेरबंद केले जाईल. लहान मुलांची अधिक काळजी घ्यावी. यापार्श्वभूमीवर वनखात्याने रात्री गस्त सुरू केली आहे.
- विकास भोसले, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मंचर (ता. आंबेगाव)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.