स्कॅनिंगमुळे शेतकरी, विद्यार्थ्यांची गैरसोय
मंचर, ता.२७ : घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील तहसील कार्यालयात गेल्या महिनाभरापासून नागरिकांना सातबारा व फेरफार उतारे मिळण्यात अडचणी येत असून नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. स्कॅनिंगचे काम सुरू असल्याने पूर्वीप्रमाणे उतारे देण्याचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. यामुळे नागरिक, शेतकरी तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचीही मोठी गैरसोय होत आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जुन्या नोंदी महत्त्वपूर्ण ठरत असताना ठप्प झालेल्या कामामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. तहसील कार्यालयातील जुने फेरफार व सातबारा दप्तर सातत्याने हाताळल्याने जीर्ण झाले असून त्या दप्तरी तुकडे निघू लागल्याने नोंदी शोधणे व उतारे देणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तालुका स्तरावरील कार्यालयातील सर्व दप्तरांचे स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे नागरिकांना फेरफार व सातबारा उतारे ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत.
नागरिकांची होणारी गैरसोय पाहता, स्कॅनिंग पूर्ण होईपर्यंत एक खिडकी योजने अंतर्गत ऑफलाइन पद्धतीने सातबारा व फेरफार उतारे देण्यात यावेत, अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य वसंत बाणखेले यांनी केली आहे.
घोडेगाव तहसीलदार कचेरीत जुन्या व जीर्ण झालेल्या कागदपत्रांची स्कॅनिंग करण्यासाठी पाच मशिनची व्यवस्था केली आहे. आतापर्यंत दहा लाख कागदपत्रांचे स्कॅनिंग झाले आहे. उर्वरित नऊ लाख कागदपत्रांची स्कॅनिंग सुरू आहे. नागरिकांना सोमवारपासून (ता. २९) मागणीनुसार विविध प्रकारचे उतारे घेण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिले आहेत. नागरिकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.
- संजय नागटिळक, तहसीलदार आंबेगाव तालुका
