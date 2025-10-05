मंचर येथे २०० केव्हीचे रोहित्र बसविण्याची मागणी
मंचर, ता.५ : मंचर शहराच्या पश्चिमेला असलेल्या निघोटवाडी-फाटा (ता.आंबेगाव) येथे पाटबंधारे खात्याच्या वसाहतीजवळ महावितरण कंपनीचे रोहित्र आहे. यातून सध्यस्थितीत कमी दाबाने वीजपुरवठा होत आहे. दिवसेंदिवस वीज जोड संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर २०० केव्ही क्षमतेचे रोहित्र बसवावे, अशी मागणी ग्रामस्थांसह मंचर ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य वसंतराव बाणखेले यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बाणखेले यांनी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरीसह महावितरण कंपनीच्या मंचर कार्यालयाला निवेदन सादर केले आहे.
खेड ते सिन्नर राष्ट्रीय महामार्ग मंचर-निघोटवाडीच्या कार्यक्षेत्रातून आहे.रस्त्याच्या दुतर्फा हॉटेल व अन्य व्यवसायिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे सध्यस्थितीत रोहित्रावर ताण आलेला आहे. कमी दाबाने वीज मिळत असल्याने वारंवार वीज पुरवठा खंडित होतो. अनेक घरातील व व्यवसायिकांची वीज उपकरणे जळून गेल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत.
कृषी वीज पंपांवर ही परिणाम झाला आहे. महावितरण कंपनीने ताबोडतोब या भागातील १०० के.व्ही. क्षमतेच्या रोहित्राच्या ठिकाणी २०० के.व्ही.क्षमतेची रोहित्र बसवावीत, अशी मागणी बाणखेले, निघोटवाडीचे उपसरपंच केतन निघोट, पप्पू टेमगिरे, सुभाष निघोट तसेच शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.