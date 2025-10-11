बाजारभावाअभावी भांडवली खर्च भागेना
मंचर, ता. ८ : ‘‘सातगाव पठार (ता.आंबेगाव) परिसरात सध्या रब्बी हंगामातील तीन हजार एकर क्षेत्रातील बटाट्याची काढणी सुरू आहे. गेल्या वर्षी प्रतिकिलोला सरासरी २० रुपये ते ३० रुपये बाजारभाव होता. सध्या प्रतिकिलो १४ ते १५ रुपयांपेक्षा अधिक मिळत नाहीत. बाजारभाव घसरल्याने भांडवली खर्च ही भागविणे अवघड झाले आहे,’’ अशी माहिती भावडी येथील शेतकरी अशोक बाजारे यांनी दिली.
बटाटा शेती संपूर्णपणे पावसावर अवलंबून असल्याने रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरतो. बटाटा हेच या भागातील मुख्य नगदी पीक असून पाच एकरांपासून ते तीस एकरांपर्यंतच्या क्षेत्रात लागवड करणारे अनेक शेतकरी सध्या पीक काढणीत व्यग्र आहेत. पेठ, पारगाव तर्फे खेड, कारेगाव, कुरवंडी, भावडी, थुगाव व कोल्हारवाडी या भागात पहिल्या टप्प्यात २५ जून ते पाच जुलै व दुसरा टप्पा ता.१० जुलै ते ता.२५ जुलै या कालवधीत पाच हजार एकर क्षेत्रात शेतकऱ्यांनी बटाटा लागवड केली. बँका, पतसंस्था व हुंडेकरी व्यावसायिक यांनी २८ कोटी रुपये कर्ज वाटप केले आहे. औषधे, खते, मजुरी व बटाटा वाण असा एकूण एकरी खर्च ७० हजार रुपये आला. दोनशे एकर क्षेत्रामध्ये एका कंपनीने करार पद्धतीची शेती केली आहे. त्यांच्या कडून सध्या प्रती किलो बटाट्याला १९ रुपये २० पैसे बाजारभाव दिला जात आहे. खुल्या बाजारात बटाट्याला फारशी मागणी नाही. त्यामुळे प्रतिकिलो १४ ते १५ रुपयांपेक्षा अधिक बाजारभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे, असे राम तोडकर व राम उडाणे यांनी सांगितले.
पेठ येथील शेतकरी माधुरी व राजेंद्र धुमाळ या दांपत्याने २० एकरांवरील बटाटा पिकाची काढणी सुरू केली आहे. पण यावेळी बटाटा शेतीच्या खर्चाची तोंडमिळवणी करणे अवघड आहे. असे त्यांनी सांगितले.
बटाट्याचे बाजारभाव दिवाळीनंतर वाढतील. या अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी कुरवंडी व पारगाव तर्फे खेड येथील शीतगृहात माल साठवण्यात सुरुवात केली आहे.
- भाऊसाहेब सावंत पाटील, शेतकरी
