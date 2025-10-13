मंचरमध्ये तरकारीच्या बाजारभावात तेजी
मंचर, ता.१३ : मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आंबेगाव, खेड, जुन्नर, पारनेर आणि शिरूर या पाच तालुक्यांतील शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर तरकारी शेतमाल येतो. मात्र, रविवारी (ता.१२) बाजारात आवकेत घट मोठी घट झाली. त्यामुळे तरकारीच्या बाजारभावास तेजी आली. विशेष म्हणजे, बीटच्या दहा किलोला १८० ते ३६० रुपये इतका बाजारभाव मिळाला आहे.
बाजार समितीमध्ये एकूण १० हजार ४१२ डागांची आवक झाली. बीटच्या भावात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान होते. बाजारभावात झालेल्या वाढीबाबत माहिती देताना बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी सांगितले की, “गेल्या काही दिवसांपासून परिसरात बीट, वटाणा, कारले, चवळी आदी पिकांची आवक घटली आहे. त्यामुळे भावात सुधारणा झाली असून, शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळत आहे.
शेतमालाचे नाव, कंसात आवक डाग व बाजारभाव दहा किलोचा भाव रुपयांत : बीट (१७५९) : १८०-३६०, वटाणा (३) : १६००, कारले (१२७) : २२०-४२५, घेवडा (४३) : ४५१-६६१, चवळी (१७९) : ३२०-६१२, ढोबळी मिरची (८७) : १५०-६५०, भेंडी (२६४) : २७५-५००, फरशी (१८७) : १९०-६००, फ्लॉवर (२९३४) : १४०-२६०, दोडका (७८) :२२०-५००, मिरची (२०३) : १००-९०१, वांगी (१०५) : ३३५-६००, दुधी भोपळा (१७६) : ४०-३००, टोमॅटो (२३३) : १९० -४००, मका (७५६) :५०-१३०, पावटा (३३) : २५१ -६०१, वालवड (१०५) : ५५० -६७०, राजमा (८१) : १५०-६०१, शेवगा (१२१) : १५५ -६२५, पापडी (१६६) : ४५०-६७०, गाजर (१४६) : ३०-२८०, सीताफळ (१५) : ६०-२८०, बटाटा (१६५) : ५०-१७०, कोबी (१२७७) : ४०-१७०, गवार (१५८) : १५१-१५००
