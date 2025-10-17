ग्राहक, शेतकरी आणि गुणवत्तेचा संगम : गोवर्धन
दिवाळी म्हणजे आनंद, प्रकाश आणि चवीचा सण! या उत्सवी वातावरणात गोवर्धन ब्रँडने नेहमीच भारतीयांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले आहे. शुद्ध दूध, स्वादिष्ट तूप, पनीर, चीज, दही, बटर, श्रीखंड व लस्सी अशा विविध उत्पादनांनी गोवर्धनने ग्राहकांचा विश्वास जिंकला आहे.
सन १९९२ मध्ये सुरु झालेल्या प्रकल्पाने दुग्धजन्य पदार्थ निर्मितीत क्रांती केली आहे. भारतातील अनेक कुटुंबांसाठी दिवाळीची तयारी ‘गोवर्धन’शिवाय अपुरीच वाटते. फराळाच्या पदार्थांमध्ये वापरले जाणारे गोवर्धन तूप हा चव आणि सुगंधाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. लाडू, चिवडा, करंजी किंवा शंकरपाळ्या प्रत्येक पदार्थाची शोभा वाढवणारे हे तूप गुणवत्तेच्या बाबतीत अद्वितीय आहे.
त्याचबरोबर गोवर्धन चीज आणि पनीर यांची मागणीही तरुण पिढीत मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. आधुनिक पाककृतींमध्ये भारतीय चवीचा सुंदर संगम साधणाऱ्या या उत्पादनांना ग्राहकांची सातत्यपूर्ण पसंती मिळत आहे. शुद्धता, सातत्य आणि नवकल्पना हीच ‘गोवर्धन’ची खरी ओळख आहे. त्यामुळेच ‘गोवर्धन म्हणजे विश्वास’ हे ब्रीद आज प्रत्येक ग्राहकाच्या मनात दृढपणे रुजले आहे.
‘गोवर्धन’ हा केवळ दुग्धोत्पादन ब्रँड नाही, तर शुद्धता, गुणवत्ता आणि भारतीय मूल्यांचा प्रतीक आहे. आमचा प्रत्येक प्रयत्न ग्राहकांना शुद्ध, पोषक आणि विश्वासार्ह उत्पादने देण्याचा असतो. शेतकरी, ग्राहक आणि उद्योग या त्रिसूत्रीच्या सशक्त नात्यामुळे गोवर्धन आज प्रत्येक घरात स्थान मिळवू शकला आहे. आमचं ध्येय केवळ व्यवसाय नव्हे, तर ग्रामीण भारताच्या अर्थचक्राला बळकटी देणं आहे.
दिवाळीच्या या मंगलप्रसंगी प्रत्येकाच्या घरात आरोग्य, समृद्धी आणि आनंद नांदो, हीच दिवाळी निमित्त शुभेच्छा!
- देवेंद्र शहा, संस्थापक अध्यक्ष, पराग मिल्क फूड्स प्रा.लि.
