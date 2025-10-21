मंचरमधील स्मशानभूमीत अंधश्रद्धेचा खेळ
मंचर, ता. २१ : विज्ञानयुगातही अंधश्रद्धेचे काळे सावट समाजातून जाता जात नाही, याचे ज्वलंत उदाहरण पुन्हा एकदा मंचर शहरात पाहायला मिळाले.तपनेश्वर स्मशानभूमीत मृतदेह जाळण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या लोखंडी सांगाड्यावर पुष्पहार, लिंबू, लाल कापड, टाचण्या आणि बाहुलीसारखा बनावट प्रकार ठेवलेला आढळल्याने नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
मंचर नगरपंचायत, निघोटवाडी व शेवाळवाडी या तीन गावची स्मशानभूमी तपनेश्वर मंदिरासमोर आहे. सोमवारी (ता.२०) अमावस्या होती. त्याच रात्री हा प्रकार घडल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मंगळवारी (ता. २१) सकाळी नागरिक अंत्यसंस्कारासाठी आले असता हा प्रकार उघडकीस आला. पाहणाऱ्यांनी प्रथमदर्शनी हा जादूटोण्यासारखा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त केला. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये स्मशानभूमीत अशा स्वरूपाचे तब्बल चार प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘स्मशानभूमी म्हणजे मृतात्म्यांच्या अंतिम विश्रांतीचे ठिकाण. पण आता तेथे अशा प्रकारच्या कृती होणे समाजासाठी लज्जास्पद आहे,’ असे प्रकाश थोरात यांनी सांगितले. ‘माणूस मेल्यानंतरही त्याला शांतता नाही, ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. अंधश्रद्धा आणि भीतीच्या नावाखाली अशा कृती केल्या जातात, हे समाजासाठी लज्जास्पद आहे,’ असे मंचर ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य वसंतराव बाणखेले यांनी सांगितले.अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढे यावे ,मंचर पोलिसांनी या प्रकारांची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी मंचर ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्या माणिक गावडे यांनी केली आहे.
सीसीटीव्हीत दोघे कैद
मंचर नगरपंचायतीने स्मशानभूमीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. कॅमेऱ्यात सोमवारी रात्री १० ते रात्री ११ या वेळेत ३० ते ४० वयोगटातील दोघेजण संशयास्पद हालचाली करताना दिसले आहेत. त्यांनीच सांगाड्यावर पुष्पहार, लिंबू, टाचण्या आणि लाल कापड ठेवले असल्याचे कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे दिसत आहे.
सीसीटीव्हीमधील दृश्यांची तपासणी सुरू असून, संशयितांचा शोध घेतला जात आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी देखरेख वाढवण्यात येणार आहे.
- श्रीकांत कंकाळ, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, मंचर (ता. आंबेगाव)
