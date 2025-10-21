आंबेगावात लक्ष्मीपूजनाचा मंगलमय उत्साह
मंचर, ता. २१ : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष्मीपूजनाचा मंगलमय उत्साह आंबेगाव तालुक्यात होता.
मंचर, अवसरी खुर्द, पेठ, पिंपळगाव, लांडेवाडी, एकलहरे, श्रीक्षेत्र वडगाव काशिंबेग परिसरातील व्यापारी बांधवांनी भक्तिभावाने शारदापूजन आणि वहीपूजन करत महालक्ष्मी, महाकाली आणि सरस्वती देवींची आराधना केली. धनधान्य, सुखसमृद्धी आणि व्यापारात भरभराट व्हावी, या सदिच्छेने व्यापाऱ्यांच्या दुकानांत पारंपरिक रीतीने पूजा विधी पार पाडण्यात आला. लक्ष्मीपूजनाची माहिती देताना जगदीश त्रिवेदी म्हणाले, आश्विन महिन्यातील कृष्णपक्ष अमावस्या हा दिवस तिसरे पर्व म्हणून ओळखला जातो. भविष्यपुराण आणि पद्मपुराण यांसारख्या ग्रंथांमध्ये या दिवसाचे महत्त्व वर्णन केलेले आहे. या दिवशी व्यापारी समाज लक्ष्मी, सरस्वती आणि महाकाली देवींचे पूजन करतो.महालक्ष्मी म्हणजे धन, महाकाली म्हणजे शक्ती आणि सरस्वती म्हणजे शिक्षण. या त्रिदेवतांच्या पूजनाने घर आणि व्यापारात सुख, समृद्धी व समाधान लाभते.’’ ‘‘लक्ष्मीपूजनाचा दिवस हा आमच्या व्यावसायिक आयुष्यातील अत्यंत शुभ दिवस आहे. देवींच्या कृपेने व्यापारात वाढ आणि आयुष्यात आनंद लाभतो,’’ असे भोरवाडी येथील व्यापारी दिनेश खुडे यांनी सांगितले.
व्यापारी बांधवांकडून पारंपरिक पूजा विधी
मंचर येथील पराग मिल्क फूड्स , श्रीराम ज्वेलर्सचे गोरक्षनाथ कदम, नीलेश कदम, निकेत कदम, शाहीनिती मसाले कारखान्यात मिलिंद खुडे, शिंदे सेल्स कॉर्पोरेशनमध्ये वैभव शिंदे, गौरव शिंदे, बाबूलाल गोकुळदास शहा ,पन्ना ज्वेलर्स आदी १०० पेक्षा अधिक दुकानांत लक्ष्मीपूजन उत्साहात करण्यात आले.
