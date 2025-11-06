बटाटा वाणाच्या खरेदीसाठी मंचरमध्ये वर्दळ
मंचर, ता. ६ : राज्यातील बटाटा वाण विक्रीत आघाडीवर असलेल्या मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात रब्बी हंगामासाठी बटाटा वाण खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची मोठी वर्दळ दिसत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ या भागांतून शेतकरी मोठ्या संख्येने मंचरकडे येत आहेत.
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तेथील बटाटा वाण मोठ्या प्रमाणावर जमिनीत सडला आहे. परिणामी बटाटा वाण आवक कमी झाल्याने प्रतिक्विंटल दोन हजार २०० रुपयांनी मिळणारा बटाटा वाण सध्या मंचरला तीन हजार ३०० ते तीन हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभावाने मिळत आहे. बटाटा वाण पोत्यांची आवक व विक्री मंगळवारपर्यंत (ता.४) एक लाख ९३ हजार ५०० रुपयांची झाली आहे, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी दिली.
(स्व.) प्रकाश शहा व (स्व.) बुवा बाबाजी थोरात यांनी प्रथमच सन १९५० मध्ये शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथून बटाटा वाण मंचरला आणला होता. सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व जुन्या बसस्थानकावर विक्री होत असे. मागील ३७ वर्षांपासून बाजार समितीच्या आवारात खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामांत बटाटा वाण विक्री चालू आहे.
सध्या २० अडत्यांमार्फत ‘पुखराज’ व ‘ज्योती’ जातीच्या बटाटा वाणाची विक्री सुरू आहे. रब्बी हंगाम ता. एक ऑगस्टपासून सुरू झाला असून ता.१५ जानेवारी २०२६ पर्यंत चालणार आहे, अशी माहिती अडते राजेंद्र भंडारी यांनी दिली.
लिंबाच्या आकाराचे, सहा ते आठ मिलिमीटर व्यासाचे बटाटा वाण उपलब्ध आहेत. अनेक शेतकरी काही रक्कम देऊन वाण घेतात व विक्रीनंतर उर्वरित पैसे विश्वासाने परत आणून देतात. ही परंपरा गेल्या अनेक वर्षापासून येथे सुरु आहे, असे अडते संजय भंडारी व सागर ज्ञानेश्वर थोरात यांनी सांगितले.
बटाटा वाणाची दिवसेंदिवस मागणी वाढत आहे. त्या तुलनेत बटाटा वाणाची आवक कमी आहे. त्यामुळे अजूनही बाजारभाव वाढण्याची शक्यता आहे.
- संजय मोरे, अडते, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मंचर (ता.आंबेगाव)
