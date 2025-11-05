लिंबाचामळा परिसरात वासराचा पाडला फडशा
मंचर, ता. ५ : पिंपळगाव-खडकी (ता.आंबेगाव) येथे बिबट्याच्या दहशतीत सातत्याने वाढ होत असून बुधवारी (ता.५) पहाटे लिंबाचामळा परिसरात दोन महिन्याच्या वासराला बिबट्याने ठार केले. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिवाजी मारुती बांगर यांच्या गोठ्यातील दोन महिन्याच्या वासरावर बिबट्याने झडप घालून त्याचा जागीच बळी घेतला. घटनेनंतर बिबट्याने वासराचे मांस फस्त केल्याचे आढळले. या परिसरात शेजारीच उसाचे दाट पीक असल्याने बिबट्या त्यात दबा धरून बसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक महिलांनी सांगितले की, उसाच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात बिबट्याचा आवाज ऐकू येत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशत पसरली आहे. महिला व लहान मुलांना घराबाहेर पडण्यास भीती वाटत असून शेतातील जनावरांसाठीही धोका निर्माण झाला आहे. घटनेची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांना मिळताच त्यांनी तत्काळ वन विभागाला कळविले. माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनामा करून पिंजरा लावण्याची कारवाई सुरू केली आहे. ग्रामस्थांनी बिबट्याला पकडण्यासाठी व या भागात वाढत्या बिबट्या हल्ल्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. “रात्रंदिवस बिबट्याच्या भीतीत जगावे लागते. जनावरे सुरक्षित नाहीत, मुलांना बाहेर खेळायलाही धाडस होत नाही. वन विभागाने त्वरित कारवाई करून या भागातून बिबट्याला पकडावे. हीच आमची अपेक्षा आहे,” असे प्रभाकर बांगर यांनी सांगितले.
