सरपंच परिषदेच्या आंबेगाव तालुकाध्यक्षपदी पोखरकर
मंचर, ता. ६ : अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या आंबेगाव तालुकाध्यक्ष पदी पिंपळगाव-खडकी ग्रामपंचायतीचे सरपंच दीपक पोखरकर यांची निवड झाली. तर, कार्याध्यक्षपदी टाव्हरेवाडीचे माजी सरपंच उत्तमराव टाव्हरे व पुणे जिल्हा उपाध्यक्षपदी नागापूरचे सरपंच गणेश यादव यांची निवड करण्यात आली. “अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या सूचनेनुसार राज्याचे उपाध्यक्ष व पुणे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे बैठक झाली. या बैठकीतील निर्णयानुसार सरपंच परिषदेची आंबेगाव तालुका कार्यकारणी निवडण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींची कामे गतिमान होण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असे पोखरकर यांनी निवडीनंतर सांगितले.
