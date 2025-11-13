जालन्यातील भाविकांचा पोखरी घाटात अपघात
मंचर, ता. १३ : श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी जात असलेल्या जालना जिल्ह्यातील भाविकांचे पिकअप वाहन शुक्रवारी (ता. १३ ) संध्याकाळी पोखरी घाट (ता. आंबेगाव) येथे उलटले. या अपघातात १७ भाविक जखमी झाले असून, त्यापैकी दोन जणांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांच्यावर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
भाविक पिकअपमधून मंचर ते भीमाशंकर रस्त्याने भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी जात होते. पोखरी घाटात एका मोटरसायकल चालकाला वाचविण्याच्या प्रयत्नात पिकअप उलटली. मोटरसायकल चालक सुखरूप निघून गेले, पण पिकअपमधील भाविक जखमी झाले. त्यांना सुरुवातीला घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालयात व त्यानंतर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. रुग्णवाहिका चालक राजू गोरे व स्वप्नील मोरे यांनी जखमींना मदत केली. १५ रुग्णांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे रुग्णालयातून सांगण्यात आले.
दरम्यान, हे भाविक भीमाशंकर येथे दर्शन घेऊन श्री क्षेत्र आळंदी येथे जाणार होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.