आंबेगाव शिक्षक पतसंस्थेच्या सभापतिपदी कान्होबा डोंगरे
मंचर, ता. १३ : आंबेगाव तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या सभापतिपदी कान्होबा डोंगरे, उपसभापतिपदी सोपान सैद, खजिनदारपदी बाळासाहेब साबळे व मानद सचिवपदी सखाराम मुंजाळ यांची बिनविरोध निवड झाली.
मंचर (ता. आंबेगाव) येथे गुरुवारी (ता. १३) निवड प्रक्रिया पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा सभागृहात निवडणूक निर्णय अधिकारी एम. एस. चौधरी यांच्या उपस्थितीत झाली. प्रत्येक पदासाठी एकच अर्ज आल्याने निवडणूक बिनविरोध घोषित करण्यात आली. या प्रसंगी शिक्षक संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष नंदकुमार वाळुंज, विजय वळसे पाटील, सचिन तोडकर, मंगेश जावळे, सुनील भेके, विजय डोके, मीनाक्षी वळसे पाटील, सुरेखा तोडकर आदी उपस्थित होते.
सभापती डोंगरे म्हणाले, ‘‘संस्थेचा कारभार पारदर्शक ठेवत सभासदांच्या हितासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. संस्थेची वार्षिक उलाढाल १०० कोटी रुपये असून दोन कोटी ३५ लाख रुपये नफा झाला आहे. ६८० सभासदांसाठी वेतनाधारित कर्ज योजना, आकस्मिक मदत योजना, ऑनलाइन व्यवहार व मोबाईल अॅप सुविधा कार्यान्वित आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील गुणवंत शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा गौरव करत सामाजिक बांधिलकी जपत आहे.’’
पारगावला पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार
पारगाव : आंबेगाव तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार पारगाव (ता. आंबेगाव) येथे माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी भीमाशंकर साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील, शिरूर लोकसभा युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सचिन भोर उपस्थित होते.
यावेळी नवनियुक्त सभापती कान्होबा डोंगरे म्हणाले, ‘‘संस्था सभासदांच्या विश्वासावर उभी असून त्यांच्या हितासाठी पारदर्शक व आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कामकाज सुरू राहील.
